Uomini e donne, Daniele conosceva Gaia già da tempo: la segnalazione a poche ore dalla scelta

Proprio quando il tronista campano Daniele Paudice sta per concludere il suo percorso a Uomini e donne, spunta una segnalazione che mette in gioco la sua credibilità. Alcuni utenti hanno infatti notato alcuni like alle foto condivise da Gaia, corteggiatrice con la quale si è creata subito una bella complicità e papabile scelta risalenti a qualche anno fa. Se così fosse i due hanno bluffato sin dal primo incontro.

A lanciare la segnalazione è stato Lorenzo Pugnaloni, anch'egli raggiunto da screen che testimoniano i like del tronista.

Ripensando al primo approccio tra Daniele e Gaia, è vero che erano entrati subito in confidenza e questo testimonierebbe una conoscenza pregressa tra i due ma è anche vero che è difficilmente credibile che la redazione, sempre attenta ad ogni movimento, non abbia notato questo dettaglio.