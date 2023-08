Uomini e donne, piovono segnalazioni sui nuovi tronisti: cacciati prima dell'inizio del programma?

Un tale caos prima dell'inizio del programma non s'era mai visto, nemmeno ai tempi della cacciata di Joele Milan. Ancora deve essere messa in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne e già il futuro dei tronisti sembra avere le ore contate.

Tutto nasce da qualche segnalazione (di troppo) trapelata dai social che documenterebbe una relazione in corso sia per Brando, il 22enne veneto cresciuto a Miami, sia per Cristian, il portapizze romano laurendo in Fisioterapia.

C'è chi è pronto a dichiarare che Brando conviva da tempo con una ragazza e chi, con tanto di foto, ha immortalato il romano, non più tardi di qualche settimana fa, in atteggiamenti intimi con una ragazza e il fatto che lo stesso sia intervenuto sui social giustificando quegli scatti, lascia pensare che sia tutto vero perchè, solitamente, una volta iniziato il percorso da tronista viene inibita loro la possibilità di condivisione sui social, proprio da contratto.

Mentre il romano scrive: "Ho visto sul web foto di me e della mia ex ragazza con i volti oscurati...È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Nè io nè lei siamo dei milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c'è stato solo un bacio a stampo durante un'escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023) e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)."

Volevano fare i furbi e sono stati sgamati? Oppure è stato tutto un malinteso?