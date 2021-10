Uomini e donne, Gabrio fa il doppio gioco: corteggiatore si difende dalle accuse

Si è presentato come il gigante dagli occhi di ghiaccio ma ora una serie di segnalazioni mettono in discussione il fatto che lui sia sincero. A sollevare il caso è Deinaira Marzano, lui si difende

Lo scorso sabato mostrava sui social la sua serata in versione casalinga eppure sono in molti a sostenere che lui non fosse a casa, bensì in un ristorante. Sono infatti arrivate alcune segnalazioni all'influencer Deianira Marzano che mettevano in discussione l'atteggiamento del corteggiatore di Andrea Nicole, Gabrio Landi.

"Ma come mai il corteggiatore di Andrea Nicole, 23 ore fa e quindi alle 19, pubblica questa storia facendo credere di essere in casa triste? In realtà, alle 20 era in un locale della sua città a mangiare in mezzo alla gente e alla sua famiglia", riferisce Deianira Marzano.

Parole alle quali il corteggiatore ha risposto con una stories su Instagram dove ha dichiarato: "Io non so manco dove si trovi Tivoli...Almeno fate qualcosa di fatto meglio".