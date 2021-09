Uomini e donne, Gemma si rifà il seno: "Ha bisogno di uno psicologo non di un chirurgo"

L'ex opinionista Karina Cascella è intervenuta sui social in merito al ricorso al bisturi della Galgani sottolineando come ci sia a monte un disagio mentale più che fisico

Il nuovo seno di Gemma ha sicuramente scatenato l'opinione pubblica. Decidere di mettersi le protesi a 72 anni non è certo da tutti eppure la dama torinese ha voluto osare e a breve, i telespettatori di Uomini e donne, potranno ammirarne il nuovo decolleté.

Tra i vari commenti si sono fatti spazio sui social, c'è quello di Karina Cascella che ha spiegato come la decisione di mettere un "seno sodo su un addome flaccido" abbia poco senso. Secondo l'ex opinionista non c’è nulla di male a ricorrere alla chirurgia plastica ma dovrebbe essere fatta con criterio.

Ecco che ricorrere al bisturi in età avanzata per Karina denota più un disagio mentale che fisico: "Se Gemma non si sente a suo agio con se stessa e ancora non è riuscita ad accettare il suo corpo - spiega l'influencer - Questo, dunque, denota un problema non più puramente estetico, bensì psicologico. Pertanto, Gemma dovrebbe andare dallo psicologo e non dal chirurgo".

Il ritorno in tv

Chiusa la parentesi Gemma, la Cascella ha annunciato il suo ritorno in tv nonostante qualche giorno prima avesse annunciato il suo ritiro dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia e al locale aperto con il compagno. “Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino - ha dichiarato sui social - Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1”.