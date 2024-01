Uomini e donne, nuovo corteggiatore "sbugiardato" dalla ex

Si è presentato alla corte di Ida Platano come un papà di una splendida bambina di nome Elodie Sole impegnato nella sicurezza sui luoghi di lavoro. La tronista di primo impatto ha deciso di dargli una possibilità ma, tempo qualche ora dalla messa in onda è scoppiato l'inferno sui social.

Sotto "accusa" Sergio Berni, il 38enne di Civitavecchia, venuto a corteggiare Ida Platano.

Il corteggiatore nasconde un vissuto diverso o almeno, così racconta la ex compagna che pubblica una stories su Instagram che parla di un uomo assente: "Ho una figlia meravigliosa di cinque anni che non ho mai mantenuto - scrive la ex - Se ne occupa totalmente la mamma e la vorrei ringraziare perché mi ha permesso di venire qui. Anzi, mi ha sempre consigliato di poter venire a Uomini e Donne perché non mi ha mai denunciato”.

Quale sarà la verità? Molto probabilmente la segnalazione arriverà alla tronista che deciderà poi di approfondire o meno la cosa.