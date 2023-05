Uomini e donne, Rosa Perrotta e la dolce dedica al compagno: "Mi merito un amore che si chiami Pietro"

"Ij e te pigliamm fuoc, pienz t'a vit insiem", Rosa Perrotta e il compagno Pietro Tartaglione condividono sui social un video in cui si ritraggo in un'inedita versione di cantanti mentre con sguardi molto complici intonano "Come Vuoi" di Geolier, la canzone che li accompagna dal momento in cui si sono scelti.

Da allora ad oggi sono trascorsi 6 anni e due figli "e non è cambiato niente", come scrive l'ex corteggiatore in risposta alla dolcissima dedica dell'influencer campana: “Mi merito un amore che si chiami Pietro”. Sei anni dopo cantiamo una canzone in macchina, ci emozioniamo …e corriamo con gli occhi lucidi a casa dai bambini. Boh, credeteci…litigate, odiatevi, ditevi le peggiori cose…ma non smettete mai di crederci. Più sei".

Il video ha catturato l'attenzione di migliaia di followers che hanno lasciato un like o un commento.

E solo un anno fa l'ex tronista Rosa Perrotta, in occasione del quinto anniversario della coppia scriveva: "Le favole non esistono, però esiste la voglia di fare cose belle, preziose, pure" non negando i momenti bui vissuti con il compagno nonchè papà di due bimbi: Domenico e Mario Achille.