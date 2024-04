Uomini e donne, una sfilata sulla seduzione accende lo scontro in studio

Tra un'esterna e l'altra, è tempo di sfilata. Protagoniste le dame del parterre femminile del Trono Over sul tema: "Ti faccio girare la testa".

Regina di seduzione è Ida che ha portato in passerella una sua personale rivisitazione di Jessica Rabbit. Gemma Galgani riproduce invece l'iconica scena della fontana di Trevi ne "La dolce vita" di Marcello Mastroianni, vestendo i panni di Anita Eckberg.

Barbara De Santi gioca sul tema della sfilata e si mostra vestendo i panni di tutti i giorni ma non tutti la capiscono e nasce una polemica sul voto che le viene assegnato da Ernesto, un modesto 7 che secondo la dama non è obiettivo ma solo frutto di antipatia. Tocca quindi a Cristina Tenuta che indossando un abito molto elegante centra la mission della sfilata e colleziona voti molto alti. Da qui l'attacco di Barbara De Santi che tira in ballo una vecchia ruggine ovvero le accuse mosse nei suoi confronti definendola troppo interessata ai social. Secondo Gianni Sperti è solo un pretesto perchè rosica per i voti assegnati alla "collega".

Anche la sfilata di Tiziana con short e camicia annodata sopra l'ombelico, alimenta tensioni in studio. Tina accusa la dama ancora di non essere quella che dice di essere.

A sopresa, Aurora raccoglie i favori del pubblico e degli opinionisti sfilando con un abito avvolgente: "Per me la seduzine è eleganza, intelligenza, dolcezza e allegria", dichiara la dama.

Anche Jasna, con un look anni '50, '60, piace molto ai cavaliere, a seguire Maura che coinvolge anche il cavaliere Gianluca nella sua esibizione. Sfilata che la porta a conquistare il terzo gradino del podio, seconda Tiziana.

che conquista con voti molto alti: questo provoca la furia di Barbara che dichiara che se Cristina che ha semplicemente camminato ha conquistato tutti, allora, lei se ne va viache conquista con voti molto alti: questo provoca la furia di Barbara che dichiara che se Cristina che ha semplicemente camminato ha conquistato tutti, allora, lei se ne va via