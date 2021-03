Uomini e donne: Gemma sfila in versione 'follia d'amore', ma Tina la demolisce

La dama torinese non smette mai di stupire. Nell'ultima sfilata del Trono over il suo spirito di intraprendenza ha raccolto consensi ma anche molte critiche

Un vestito lungo in raso avvolto da rami di ciliegio così Gemma Galgani ha interpretato la sua Follia d'amore. Come spesso succede durante le sfilate del Trono over la dama torinese ha deciso di curare da sè i dettagli senza affidarsi alla stylist e il risultato è stato un mix di 10 dalla platea maschile e le contestazione di Tina Cipollari.

"Sembri una vecchia quercia", ha dichiarato l'opinionista, sottolineando come in termini di voti la Galgani non meritasse più di un 2. Ad alzare la media gli "ex" Biagio e Maurizio che hanno impresso nella paletta dei bei 9 e 10. Al solito, Gemma lascia il segno.