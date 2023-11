Uomini e donne, Alessandro (senior) è il migliore: stile ed eleganza da vendere

"Sono il migliore vieni a scoprire perchè" questo il leit motiv della sfilata che ha tenuto banco nell'ultima puntata del Trono over. I cavalieri hanno dovuto pensare all'abbigliamento e alle performance da mettere in scena per conquistare il primato della speciale classifica stilata dalle dame, chiamate a dare un voto da 1 a 10.

Il primo a salire in passerella è Alessio che decide di presentarsi in versione Robin Hood, con bacio finale a Claudia. Una sfilata che Tina giudica: "Banale e inutile". Seguono Marcello che decide di puntare sull'effetto wow recitando una poesia di Alda Merini che parla della difficoltà dell'abbraccio con dichiarazione d'amore alla sua Yasma. Marco gioca sul fisico e finisce a torso nudo approcciando poi un ballo, sulle note di "Sono testardo" di Daniele Silvestri, con Barbara e Roberta. Tocca a Gianluca in versione fantino a cui fa seguito Silvio, in vestaglia, sfila a piedi nudi e completa la sua esibizione a torso nudo accompagnato dalla canzone di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. Marco è forse il più criticato con la t shirt provocatorio con la scritta "Sbloccato". Tocca a Mario e Marcantonio, i due puntano molto sulla risata, il primo si presenta in versione prestigiatore, il secondo prima si presenta travestito da dinosauro e poi in una mise casual che mette in luce la sua fisicità.

Il vero mattatore della festa è però Alessandro. Il senior, il gentleman, che sfila con un vestito di tutto punto, com'è nel suo stile e conquista le giurate che lo premiano a suon di 10.