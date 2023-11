Uomini e donne, Barbara regina della seduzione: Gemma torna su Silvio e fa sognare con un ballo sensuale

Un'inedita Barbara (De Santi), con la complicità di Marco, conquista il primato della speciale classifica stilata dai cavalieri del Trono over in tema di seduzione. Le dame sono chiamate a mettere in campo tutte le loro armi per mostrare come sono solite sedurre. Si punta sul vedo-non vedo, alla spalla scoperta, sulla fisicità, sullo sguardo ma anche sulle movenze.

Tra le prime a scendere in pedana c'è Gemma che sceglie un tubino rosso fuoco e un tacco 12. La dama cerca la complicità di Silvio (suo ex), che non si tira indietro per nulla. I due danno vita ad un ballo sensuale (che rievoca la loro breve frequentazione) facendo sognare lo studio.

Tocca poi a Roberta che gioca su un look maschile con sotto un completino intimo di tutto punto. Colpisce Cristina che decide di mostrarsi in mise casalinghe e mostra la sua capacità di seduzione tra le mura di casa. Tra le più votate c'è Tiziana che, complice un fisico statuario, dà vita ad uno spogliarello che ne esalta la linea.

Aurora viene invece criticata per la sua scelta d'abbigliamento, più vicina ad un mascheramento che alla seduzione e le viene rifilato l'ultima posizione in classifica.