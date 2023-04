Uomini e donne, Silvia chiude con Marko perchè è disoccupato: "Non mi dà serenità"

Si era presentato in studio per corteggiare la dama Silvia ma dopo una sola uscita, la torinese ha deciso di chiudere e secondo il cavaliere il motivo ruota attorno al fatto che le ha confessato di essere disoccupato.

Durate un confronto in studio, la dama ha cercato di argomentare la scelta ma lo studio si è scagliato contro di lei. "Sto cercando tranquillità, serenità e lui mi ha trasmesso il contrario - ha spiegato Silvia - Io mi sono occupata di tutti nella mia vita, in questo momento sto cercando una persona che si occupi di me e in questo momento non credo che lui sia la persona adatta. Non è un discorso di mantenimento...".

Il cavaliere, di contro, ha detto che la serata tra i due stava andando bene ma ha preso una piega diversa quando lui le ha confessato di essere senza lavoro. "Se una persona ti piace, ti piace, non è che ti piace se ha quello che vuoi te. Io mi sono reso conto che hai perso la tranquillità quando ho detto così", ha dichiarato Marko. Lei ha risposto dicendo che questa cosa le mette ansia: "Ma per innamorarsi bisogna avere le tasche piene?", ha sottolineato il cavaliere.

"Io trovo questo discorso di una tristezza - ha dichiarato Gianni Sperti - ti trovo una persona vuota", ha sbottao contro Silvia. Ne è nato un acceso dibattito in studio ma lei si è difesa dicendo che è meramente una questione di serenità. Tina ha provato a prendere le parti della dama: "Ma se lui vuole andarla a trovare non è nella condizione di farlo" ha sottolineato, ma il cavaliere ha replicato duramente: "Se voglio venirti a trovare anche se non lavoro, i soldi per il treno, li trovo, non è affar tuo".

Nonostante il confronto, per la dama non c'è margine di continuare e chiude la frequentazione.