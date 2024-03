Uomini e donne, ex dama boccia il trono di Ida e svela chi avrebbe corteggiato

È bastata una diretta social con Fralof per svelare alcuni retroscena inediti del percorso a Uomini e donne di SIlvia Zanin, l'ex dama del Trono over che era uscita dal programma con Sabino. La loro relazione non ha retto dopo l'uscita ma la piemontese non ha più voluto rientrare nel parterre per un motivo molto semplice: "È stata una bellissima esperienza ma c'è la realtà. È un impegno a livello fisico, tecnico, organizzativo che non mi permette di rientrare. Devo lavorare. Registravamo due giorni la settimana ed è veramente impegnativo".

E se fosse tornata a sedere nel parterre femminile avrebbe voluto conoscere Marcello: "Un uomo che mi piaceva molto, mi piacevano i suoi occhi, il suo sorriso...è una bella persona".

Ma non è tutto, l'ex dama ha rivelato anche alcuni retroscena inediti sul suo percorso televisivo: "Oltre a Uomini e donne stavo per fare il provino del Grande Fratello - racconta l'ex dama - non l'ho fatto solo perchè mia figlia, quest'anno ha la maturità e io voglio starle vicino. Uomini e donne ti da la possibilità di tornare a casa, il Grande Fratello no, ma è un'esperienza che farei".

E data la sua esperienza a Uomini e donne ha speso anche una parola per gli attuali protagonisti, in particolare su Ida: "Sul trono non mi piace, ok il Trono over ma il Trono classico deve essere leggero, fatto da ragazzi giovani, certe cose hanno i loro tempi, una Ida a 44 anni che fa alle esterne non mi piace. Il trono più bello era quello di Lavinia, era reale".