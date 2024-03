Uomini e donne, l'altra faccia di Silvio (ex di Gemma): da amante focoso a corteggiatore

Silvio cambia approccio. Se si è fatto conoscere a Uomini e donne per la sua passionalità e la particolare attenzione ai preliminari e all'intimità con una donna, nonostante l'età matura oggi, l'ex di Gemma Galgani sembra aver cambiato approccio.

Dopo una serie di frequentazioni interrotte più o meno bruscamente con motivazioni non del tutto concrete, ora Silvio mostra il suo lato più "romantico" anche se la dama in questione, Daniela, sembra essere così lontana dai suoi prototipi di donna.

"Sta andando bene - racconta la dama - lui mi chiama tutti i giorni, mi manda l'alba e il tramonto, ci sentiamo tutte le sere e stiamo a telefono un'ora. C'è un bel feeling, sono felice di averlo conosciuto, non è quello che facevano. Era tanti anni che non avevo un uomo così e poi ieri sera ci siamo baciati passionalmente".

"Con lei ho iniziato da una prospettiva diversa - replica cavaliere - tutta la vita ho sempre cercato l'aspetto fisico. Ora non desidero più rincorrere, ora vorrei trovare una compagna di vita. Voglio darle il merito che le spetta". Eppure in molti mettono in dubbio questo interesse e pensano che Silvio sia più interessato ai soldi della dama.