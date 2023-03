Uomini e donne, scoppia la passione tra Gemma e Silvio: in studio tutti contro Paola

Baci, carezze e grande chimica. Procede di gran carriera la frequentazione tra Sivio e Gemma. Nonostante qualche resistenza iniziale da parte della dama, sembrata in difficoltà nel gestire "l'espansività" e la repentina ricerca del contatto fisico da parte del cavaliere, nell'ultima uscita è riuscita a lasciarsi andare e a concedersi una serata molto piacevole con il suo cavaliere.

Tina era interessata agli sviluppi del "dopo cena" ma, a detta dei due, non c'è ancora stato un rapporto completo nonostante abbiano dichiarato che spesso la loro focosità in pubblico, crea imbarazzo ai presenti.

A dispetto di altri, questa volta sembra che il cavaliere sia veramente interessato a Gemma, tanto da declinare gli inviti a ballare di altre dame. Gesto molto apprezzato dalla torinese ma anche dai presenti in studio che si sono schierati dalla parte di Silvio quando è stata mostrata una clip in cui un'altra dama si era avvicinata a lui. Nello specifico, si è acceso il dibattito su un invito a ballare da parte di Paola. I primi a mettere in discussione l'atteggiamento di Paola sono stati Gianni e, a ruota, Armando. Volano parole pesanti ma Paola non arretra di un passo e anzi, si scaglia contro Gemma e Gianni.

SIlvio, con un gesto molto signorile, in primis chiede a Gemma di ballare, in modo da spostare l'attenzione su altro e poi sottolinea come non sia interessato ad altre frequentazioni se non alla sua Gemma.