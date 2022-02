U&D story| Che fine ha fatto Simone Bolognesi: da corteggiatore a cavaliere (senza dama)

Organizzatore di eventi notturni è impegnato anche nell'attività di famiglia, la gestione dell'Hotel Derby di Milano Marittima. Un pezzetto della sua vita l'ha trascorso nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e donne e prima ancora ha vestito i panni di corteggiatore del Trono classico. Una parentesi importante della sua vita che l'ha portato oggi ad essere non più solo Simone Bolognesi, bensì Simone Bolognesi ex cavaliere di Uomini e donne.

Abbandonato il dating show continua ad essere impegnato, lavorativamente parlando, mentre in amore non è ancora scoccata la scintilla, quella che ti fa dire: "É lei la donna della mia vita".

Com’è la tua vita oggi?

Io sono contento della mia vita. Faccio quello che mi piace e sento di incarnare alla perfezione quel motto che dice: "Fai quello che ami e non lavorerai un giorno della tua vita". Per me è proprio così.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Prima dell'esperienza del Trono over ho partecipato al programma come corteggiatore (di Teresanna Pugliese) esperienza condivisa con Francesco Monte, del quale conservo un ottimo ricordo. Avevo fatto qualche esterna con Teresanna ma non era scattata nulla. A distanza di tempo ho deciso di provare a rimettermi in gioco con il Trono Over. Mi aveva entusiasmato la formula del programma perchè ti premette di avere un parterre molto più ampio ma di vivere relazioni più simili alla vita di tutti i giorni. Hai la possibilità di vivere la quotidianità. Mi sarebbe piaciuto trovare una persona che mi piacesse veramente.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

Non è cambiata. Nelle mie serate mi capita che mi facciano domande sul programma, che mi chiedano una foto, ma in linea di massima vivo la mia vita di sempre. A volte mi capita di parlare con qualcuno con cui non ho mai parlato prima ma lui sa già tanto di me grazie a quello che ha visto in tv, e questa è una piccola soddisfazione perchè significa che qualcosa è arrivato della mia persona.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Niente, non avendo calcolato nulla, rifarei le stesse scelte. Delle persone che ho visto lì dentro, mi sono reso poi conto che qualcuna non centrava nulla con me. Qualcuna l’ho persa perchè in tempi di Covid, quarantene varie, magari non si è ripresentata in studio, ma è stata una bella esperienza.

Lo rifaresti?

Certo. Finita la trasmissione ero abbastanza saturo, però non nego che se vedessi qualcuno che mi interessa e mi colpisce…perchè no, se dovessi rifare tutto da capo, a scatola vuota, in questo momento no.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Non ce n'è uno in particolare ma tante situazioni che creano nel dietro le quinte tra dame e cavalieri e staff sempre attento alle varie dinamiche e al rispetto del regolamento.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Sì con diverse persone, Valentina (Dartavilla Lupi) con la quale ho un rapporto speciale, poi Germano (Avolio) e Orazio, che è stato nel programma solo tre settimane. Ho un ottimo rapporto con Gianluca (De Matteis), Jessica Antonini, ecco lei è veramente tanta roba di cuore. Poi c’è Sara.

Segui ancora Uomini e donne?

Lo seguo a sprazzi. Un po’ fomentato da tutte le pagine social sono andato a rivedermi delle cose su Witty: tipo l’uscita di Joele, la scelta di Andrea Nicole. Sui tronisti di quest’anno bella la scelta di Andrea Nicole però alla fine si sono rivelati un po’ così, forse l’unico percorso pulito è stato quello di Roberta.

Del Trono over ero un po’ curioso del ritorno di Ida ma è troppo Gemma Style. Sugli uomini si è alzata l’età media. Su Biagio c’è poco da dire. Ho visto Diego che è stata un’interazione positiva del programma.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Lei è proprio un genio della tv, vista la tipologia delle trasmissioni che fa, lei è il deus ex machina, ha una grande lucidità. Un difetto non riuscirei a trovarlo-

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Io avevo già una pagina Instagram attiva perchè sono sono una persona piuttosto social, diciamo che magari sono aumentate le interazioni e le domande legate al programma...ho un buon rapporto con i miei followers.