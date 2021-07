Uomini e donne, Sonia Lorenzini e il suo viaggio wild con Alberto: il video

L'ex tronista e gieffina si è lanciata in una nuova avventura alla guida del suo Van. Sarebbe dovuta partire in compagnia ma alcuni imprevisti l'hanno portata ad optare per un tour in solitaria

Qualche giorno fa è partita per questo tour in solitaria che la porterà a scoprire le bellezze del Paese alla guida del suo Van Alberto.

Un viaggio pensato e ragionato che doveva essere di coppia ma che in realtà ora Sonia Lorenzini si trova ad affrontare con da sola, o meglio, con il suo cane Mina. L'ex tronista ha raccontato sui social l'euforia, le emozioni ma anche le paure nell'affrontare questa sfida in solitaria.

La prima tappa è stata in Toscana, tra natura e spiaggia e gli imprevisti del percorso: "Il viaggio che credevo di intraprendere e le mete prefissate sono totalmente cambiate - racconta sui social l'ex tronista - Ma in fondo se mi fermo a pensare non sarebbe potuto che essere così…un po’ come me!"