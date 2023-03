Uomini e donne, dopo la crisi il matrimonio: Sara e Sonny presto sposi

La loro storia è stata ricca di sali e scendi ma ora, Sara Shaimi e Sonny Di Meo, hanno deciso di metterci un punto. Accantanati i momenti di crisi e presunti tradimenti, l'ex tronista e la sua scelta sono pronti per il grande passo. Come annunciato dal profilo Instagram di Amedeo Venza, la coppia nata nel salottino Mediaset è prossima alle nozze. Il matrimonio è in programma domenica 5 marzo.

La loro storia è nata nel 2020 quando avevano deciso di viversi al di fuori del programma, ma già un anno dopo la coppia iniziò a scricchiolare. Incomprensioni e litigi portano i due ad allontanarsi. Non per molto in realtà perchè nel marzo 2021 ritornarono insieme.

L'ex tronista aveva spiegato che l'eccessiva gelosia di lui non faceva al rapporto così come la distanza, dati i repentini spostamenti lavorativi di lei. Ciò nonostante sono andati avanti anche se, giusto qualche mese fa sembrava che i due stessero attraversando un nuovo momento di difficoltà...superato poi brillantemente.