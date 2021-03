Uomini e donne, colpo di scena: Sonny e Sara ci riprovano

certi amori non finiscono

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti. Parole che ben rispecchiano la storia di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. L'ex tronista aveva scelto Sonny come suo compagno di vita dopo la conoscenza all'interno del programma di Uomini e donne avvenuta nel giugno 2020.

Erano usciti mano nella mano pronti a viversi lontani dalle telecamere ma poi qualcosa si è rotto e nel gennaio di quest'anno avevano annunciato la fine della loro relazione sui social: "Dopo un lungo periodo di incomprensioni ed essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente (così come i nostri caratteri), io e Sara non stiamo più insieme" aveva scritto in un post l'ex corteggiatore.

I due si sono quindi allontanati ma qualche ora fa è arrivata la notizia di un riavvicinamento della coppia: Sonny e Sara hanno deciso di riprovarci.