Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo vicini? L'ex tronista fa chiarezza

È davvero tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? A parlare è l'ex tronista che in una intervista ad EG Magazine ha rivelato: "Con Ale tutto bene" ma ha anche sottolineato come non si tratti di un ritorno di fiamma bensì un atto "dovuto" nei confronti di Celine Blue, la bimba nata dalla relazione con il dj.

"Quando due persone affrontano un problema - ha spiegato - ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c'interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo, quindi quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare bene soprattutto per il bene di Celine".

Sophie Codegoni rimane quindi ferma nelle sue posizioni e non vede possibile un futuro con Basciano. Entrambi sono concentrati nelle proprie vite e il loro centro rimane la bimba che continua ad essere circondata dall'amore di mamma e papà seppur i due non vivano più insieme e non siano più una coppia.