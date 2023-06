Uomini e donne, crisi in corso tra i Basciagoni? Il messaggio della "suocera" preoccupa i fan

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi? L'indiscrezione fa sobbalzare dalla sedia migliaia di sostenitori della coppia.

La loro storia ha avuto un'evoluzione velocissima, si sono conosciuti nella casa del Gf vip, si sono innamorati, sono andati subito a convivere e sono diventati presto genitori della piccola Celine Blue. Un'escalation di situazioni che ha forse bruciato il rapporto?

Ai migliaia di followers che seguono l'ex tronista non è passato inosservato il fatto che lei abbia tolto il segui al profilo Instagram del compagno e padre di sua figlia. Difficile pensare ad una mossa strategica dal momento che la coppia funziona anche dal punto di vista mediatico.

Ad infittire la trama è la stories condivisa su Instagram da Valeria Pasciuti, madre di lei che nelle scorse ore, ha condiviso una frase: “Lei non è strana!. Perdona e sopporta perché vuole bene ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”. A cosa allude?

Nel frattempo nè lui, nè lei hanno rilasciato dichiarazioni in merito, sui loro social, nelle scorse ore, solo sponsorizzazioni.

I Basciagoni hanno subito sospettato che potesse trattarsi di un bug momentaneo di Instagram anche se l’esperto di gossip Alessandro Rosica è invece convinto che dietro la mossa della Codegoni possa nascondersi altro: “Sembrerebbe il classico litigio per poi far pace due giorni dopo. Speriamo sia così. Attendiamo più dettagli”. Non è la prima volta che succede visto che proprio due settimane fa Basciano aveva tolto il segui alla Codegoni affrettandosi poi a smentire i rumors sulla crisi. Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato la notizia. Un silenzio che ha gettato ancora di più nel panico i fan della coppia. Ad alimentare i sospetti su una crisi in corso è stata una storia Instagram della madre di Sophie Codegoni. La donna ha condiviso una frase abbastanza eloquente: “Lei non è strana!. Perdona e sopporta perché vuole bene ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”. Valeria Pasciuti sembra confermare con queste parole una crisi tra la figlia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che la nascita della figlia Celine possa aver alterato l’equilibrio della coppia. I fan sperano però che i due possano ritrovarsi e superare questo momento complicato.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento nonostante le incomprensioni e i litigi, hanno stretto un legame intenso che è durato anche al di fuori del reality. La loro unione è diventata ancora più solida con la nascita della piccola Celine. I Basciagoni sono in attesa ora dei fiori d’arancio. Proprio lo scorso anno, Alessandro Basciano aveva chiesto la mano della Codegoni sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Un gesto che aveva diviso l’opinione pubblica: “Ho deciso di fare questa cosa a sua insaputa perché pensavo di rendere Sophie la ragazza più felice del pianeta. Ad un certo punto ho avuto un po’ di timore perché lì c’era una pressione importante”, aveva ammesso. Nel corso di un’ospitata a Verissimo, Basciano aveva dichiarato che le nozze erano slittate per l’arrivo della piccola Celine: “Ancora non abbiamo deciso, ma sicuramente sarà un passo che faremo. La proposta è legata ad una promessa fatta nella Casa su quel famoso anello che dovevo regalarle. Ho pensato ad un momento emozionante, anche se non mi sono reso conto dell’impatto mediatico forte che avrebbe potuto avere”.