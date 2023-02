Uomini e donne, Sophie Codegoni mostra l'ecografia della bimba: dispettosa già in pancia

Mentre il pancione cresce, mamma e papà sono impazienti di tenere tra le loro braccia la piccola Celine che già ora si mostra un bel tipetto. Lo sa bene Sophie Codegoni che ha condiviso sui social l'ultimo controllo fatto dalla ginecologa, mostrando anche l'ecografia della piccola.

Dispettosa come te

La bambina non stava ferma un secondo e anche la ginecologa ha faticato per controllare tutti i parametri di crescita. «Oggi ci ha fatto tribolare, continuava a muoversi e nascondersi. Non riuscivamo a vedere nulla» ha scritto la futura mamma che ha poi lanciato una frecciatina al compagno scrivendo: «Dispettosa come te». Pronta la replica di Basciano: «Uguale a me».

La piccola dovrebbe nascere verso la fine di aprile e nel frattempo mamma Sophie è concentrata sul lavoro. In questi giorni è infatti stata presente alla Milano fashion week e non ha perso occasione per mostrare a tutti il suo pancione.