Uomini e donne, colpo di scena: Sophie incontra l'ex tronista Gianluca. Scoppia il putiferio

Non è certamente un momento facile per la giovane modella, fresca di rottura con Matteo Ranieri. Se da giorni si deve difendere dagli haters che la accusano di aver fatto una scelta "per visibiltà" ora insinuano che ci siano del tenere con il compagno di trono

Una reunion nella Capitale fa scoppiare il caso sui social. Sono bastate alcune stories pubblicate dall'ex tronista per infiammare la polemica, l'ennesima polemica, in quanto Sophie Codegoni è finita nell'occhio del ciclone subito dopo l'annuncio della rottura con Matteo Ranieri. In molti hanno infatti espresso commenti negativi nei confronti della giovane accusata di aver preso in giro il corteggiatore tatuato e scegliendolo solo per visibilità.

A questi si sono aggiunti gli attacchi di chi, alla vista di questo incontro con Gianluca De Matteis, hanno subito insinuato che tra i due ci potesse essere un flirt in corso.

Commenti che potrebbero sembrare fuori luogo dal momento che l'ex indossatrice della Ferragni non ha mai nascosto l'affetto particolare che la lega al suo compagno di trono, così come a Davide Donadei, l'altro tronista, tanto che i tre, una volta usciti dal programma si era ritrovati per festeggiare con le rispettive scelte.