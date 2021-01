Uomini e donne, Sophie ritrova l'intesa con Matteo ed elimina Antonio

La giovane tronista esce con Giorgio e vive momenti di grande complicità. Non da meno l'esterna con il palestrato ligure che si presenta sotto la finestra dell'hotel dove alloggia la Codegoni come Romeo con la sua Giulietta

Sophie stringe il cerchio tra i suoi corteggiatori. La giovane tronista vive momenti di grande complicità nell'esterna con Giorgio che decide si organizzarle una festa a sorpresa per il suo 19esimo compleanno. Al rientro in studio Sophie dice di apprezzare molto il corteggiamento del cestista che la fa sentire "voluta".

Non è da meno Matteo che decide di fare una sorpresa alla tronista. Si presenta sotto all'hotel e con una scala si arrampica fin sotto alla sua finestra e le recita poche frase in rima: "Non vengo da Verona e non mi chiamo Romeo, ma vengo da Genova e mi chiamo Matteo". La giovane lo raggiunge e sale su "un'ape carrozza" e raggiungono un prato dove si lasciando andare a coccole e confidenze.

Al rientro in studio i due si mostrano molto complici ma la tronista rivela che: "Dopo quel No mi sono venuti un sacco di dubbi". Sophie dice di aver letto alcuni messaggi sui social che la portano a pensare che Matteo abbia qualcuna fuori, e nelle specifico, che il ligure si sia risentito con la ex. Matteo nega tutto questo e lo giura su suo nonno. A Sophie queste parole bastano per annullare i dubbi.

Questa alchimia con Giorgio e Matteo porta però Sophie ad una scelta, quella di eliminare Matteo. Il romano si mostra quasi rassegnato e al tempo stesso rivela che: "Me lo sentivo, è da un mese che non mi porti in esterna". Anche il trono di Sophie sembra quindi essere arrivato al giro di boa.