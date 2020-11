Uomini e donne, l'arrivo di Giorgio scombina i piani di Sophie: volano stracci tra corteggiatori

La redazione c'ha visto lungo, l'ingresso del cestista alla corte della giovane tronista Sophie ha risollevato le sorti di un trono che sembrava piatto e deciso con una corsa a due finale tra Antonio e Matteo, dopo una deblacle iniziale.

Durante la settimana Sophie ha aperto le chat con tutti e tre i corteggiatori ma ha fatto dei pasticci: ha inviato un messaggio ad Antonio che in realtà era indirizzato a Matteo scatenando le ire del romano. Questo ha fatto sì che, avendo solo due esterne a disposizione, ha tenuto in panchina Matteo ed ha incontrato Antonio per chiarirsi e Giorgio per dargli modo di farsi conoscere.

Matteo, nonostante i suoi modi pacati, non ha accolto di buon grado il fatto di essere stato tenuto fuori dai giochi ma la Codegoni l'ha rassicurato spiegandogli la situazione e dicendogli che l'ha pensato molto.

L'esterna con Giorgio (definito da Antonio Lee Brown James in versione Leopardi aver dedicato delle frasi romantiche alla tronista) ha lasciato intravedere un certo feeling tra i due mentre quella con Antonio ha mostrato delle criticità. I due hanno avuto un confronto dai toni piuttosto accesi tanto che la tronista è arrivata a definirlo strafottente. Antonio è a rischio l'eliminazione?