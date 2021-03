Uomini e donne, Sophie e Matteo si raccontano: "Il nostro amore a distanza in tempi di Covid"

Le limitazioni degli spostamenti per l'emergenza e gli impegni lavorativi rendono difficile (ma non impossibile) la frequentazione della neo coppia che lo scorso fine settimana si è ricongiunta a Milano

Amatissimi e seguitissimi sui social Sophie Codegni e Matteo Ranieri hanno condiviso il loro fine settimana d'amore con i followers raccontando i pro e i contro di un amore nato in piena pandemia. Il loro punto comune è Milano, dove l'ex tronista vive e la sua scelta riescono ad incontrarsi. La difficoltà di vivere in due regioni diverse (lei Lombardia, lui Liguria pesa) e le conseguente limitazioni anti-Covid, infatti alla coppia che non può viversi come vorrebbe.

I due hanno infatti rivelato ai followers che purtroppo (e per fortuna) Matteo lavora a Genova (anche se non vuole rivelare il suo impiego) e Sophie non ha ragioni lavorative che possano giustificare lo spostamento in terra ligure di conseguenza approfittano degli impegni lavorativi su Milano per poter stare insieme. Ecco che i loro incontri sono sempre in hotel con quale uscita (nei termini del coprifuoco) sul capoluogo lombardo che permettono ai due di condividere la quotidianità.

Nella diretta con i followers Sophie ha anche parlato del post scelta, con l'arrivo dei nuovi tronisti. La giovane modella ha espresso una preferenza su Giacomo ma ha anche sottolineato che sembrano più giovani della loro età. Ha parlato inoltre di Samantha, che l'ha definita "cazzuta" e ha raccontato che per rispetto del suo innamorato non ha più avuto contatti con Giorgio nonostante sia una persona alla quale vuole molto bene.

Sophie e Matteo si sono mostrati molto complici e dopo le presentazioni ufficiali con il padre della giovane, lo scorso fine settimana è toccato all'ex corteggiatore far conoscere i propri affetti ovvero il suo migliore amico.