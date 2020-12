Uomini e donne, esterna al bacio per Matteo e Sophie

"Oggi mi sento di farlo perchè per me stai diventando una persona importante", così Sophie Codegoni "giustifica" la festa a sorpresa organizzata in esterna per i 28 anni del suo corteggiatore Matteo.

Sono bastati dei palloncini, una torta e un regalo con dedica a sciogliere il tatuato il quale si è lasciato andare nei confronti della tronista con un: "Ti voglio bene, davvero". La ragazza si è detta felice di averlo incontrato perchè "dolce, gentile e puro" come pochi. Tra i due l'emozione è palpabile e scatta un bacio (seppur protetto da mascherina).

Quando Matteo arriva in studio si è detto lusingato della sorpresa: "Non è solo quello che hai fatto, è che lo hai fatto te", ha spiegato il giovane rivolgendosi a Sophie. A quel punto Maria interviene e gli chiede: "Ma ti sei preso una cotta?", la risposta sembra scontata: "Sì, e non pensavo che potesse succedere in così poco tempo".