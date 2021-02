Uomini e donne, Sophie e Matteo fidanzati in casa: arrivano le presentazioni in famiglia

Fine settimana milanese per l'ex tronista e la sua scelta che tra una passeggiata e un po' di shopping hanno anche trovato il tempo di incontrare il papà della modella

Inizio "con il botto" per la neo coppia formata da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Dopo la messa in onda della scelta i due sono usciti allo scoperto anche sui social e da giorni documentano la loro quotidianità.

Passaggio "obbligato" su Milano per la giovane modella che ha voluto far conoscere il suo fidanzato all'amato papà e a quanto pare le presentazioni sono andate oltre ogni aspettativa.

I due si sono mostrati complici e innamorati per le vie di Milano e solo oggi, lunedì 23 febbraio, si sono staccati per il rientro in terra ligure del tatuato e a Varese della Codegoni. Il padre della tronista ha quindi "benedetto" la coppia, ora mancano le presentazioni con il resto della famiglia.