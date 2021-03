Uomini e donne, Sophie e Matteo al capolinea: parla Giorgio Di Bonaventura

La fine della storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, di riflesso ha colpito anche Giorgio Di Bonaventura, la non scelta.

Il cestista non ha voluto dilungarsi molto sulla vicenda ma ai followers che lo tempestavano di domande sui social ha risposto con un secco: "Erano diversi e lo sapevano, lo sapevamo tutti non sono riusciti a trovare la quadra fuori dal programma, succede. Niente, non penso nulla". Un commento molto diplomatico per uno che è stato scaricato al momento della scelta.

A pesare in questi giorni sono però dei commenti apparsi sui social che l'ex corteggiatore non ha apprezzato per nulla. C'è chi, in relazione alla fine della storia tra Sophie e Matteo ha scritto: "Con il carattere di Giorgio arrivavano alle mani facilmente troppo irruenti non andavano d'accordo per nulla perggio che con Matteo credo che centri dell'altro". Parole pesanti sulle quali il cestista è voluto intervenire con una serie di stories che lui stesso non avrebbe mai voluto registrare: "Sapere che anche solo una persoa su questa terra possa pensare che io sarei mai in grado anche solo di sfiorare una donna mi rende davvero triste...Non credo di aver mai trasmesso nulla del genere e tutte le persone che mi conoscono non si permetterebbero mai di accostarmi ad una meschinità simile".