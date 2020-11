Uomini e donne, Sophie spiazza tutti: "Il bacio con Nino? Avrei baciato chiunque"

"Avrei baciato chiunque", così Sophie Codegoni commenta il bacio dato a Nino in esterna, gelando ogni entusiasmo di chi pensava potesse essere l'inizio di un qualcosa tra la tronista e il suo corteggiatore.

Un bacio definito "consolatorio" in un momento in cui la tronista era particolarmente debole dopo un pianto in puntata che l'aveva messa a nudo. Nino comprende la ragazza e dice di non essersi fatto delle aspettative, Alberto si dichiara deluso, Matteo amareggiato ma il risultato non cambia, per la 18enne sono frasi "di circostanza" che non fanno altro che appesantire la loro situazione.

In studio non si parla altro che di questo mancato trasporto della ragazza nei confronti dei tre corteggiatori ma reazioni da parte di questi ultimi non ce ne sono. Anzi, quando Sophie rincara la dose dicendo a Nino: "Te la devo dire brutta? avrei baciato chiunque si fosse avvicinato", lui inizialmente si alza mostrandosi pronto ad uscire poi ci ripensa e le chiede di ballare ma lei si rifiuta e lui esce dallo studio. Sarà convinto della propria scelta?

Nel frattempo scendono in studio altri tre papabili corteggiatori e Sophie elimina Andrea.