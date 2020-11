Uomini e donne, la tronista Sophie sbrocca ai corteggiatori: "Pecoroni"

La giovane donna archivia il momento di down e tira fuori le unghie in studio cercando delle reazioni da Nino & c., reazioni che non arrivano. A colpire il suo cuore è invece il bell'Antonio

Nuova frequentazione in vista per Sophie? È presto per dirlo visti i precedenti ma sicuramente Antonio, così lontano dai ragazzi stereotipati di oggi, ha lasciato il segno. Il giovane romano è arrivato in studio per conoscere la tronista e lei subito è rimasta colpita tanto che ha deciso di uscire in esterna con lui snobbando gli inviti di Nino, Marco ed Alberto, i corteggiatorio "storici" che avevano chiesto di incontrarla in camerino dopo la scorsa puntata.

Antonio la porta a pescare, esterna insolita ma il suo intento era quello di strapparle un sorriso. "Lui ha tante caratteristiche che io cerco in una persona - spiega la tronista a Maria De Filippi - lui è bello sveglio, non mi asseconda".

Il nuovo corteggiatore si racconta e definisce dormienti i ragazzi che fino ad oggi si sono rapportati alla tronista.

Sophie ai corteggiatori: "Siete dei codardi"

Parole che trovano forza anche nelle dichiarazioni di Sophie che quando se li trova davanti in studio dice loro: "Siete dei codardi, vi studiate la frasetta da fighi, evitate ste uscite di andare in camerino e fare la scena, se avete qualcosa da dirmi me lo dite qua". Nino e Alberto provano a giustificarsi ma la ragazza soprattutto dopo il tentennamento di Nino gli dice: "Facciamo che non ti vedo più nemmeno domani. Ciao nino" e lo invita ad andarsene.

L'unico che riesce ad avere una seconda possibilità è Marco ma quando la De Filippi chiede con chi la tronista voglia ballare lei invita la new entry Antonio e non solo, ha pure scelto una canzone (Credo di Giorgia) che lei motiva così: "In esterna mi ha dettose durante la settimana mi penserai almeno un pochino scegli una canzone e poi la balliamo in puntata" e così è stato.