Uomini e donne, Soraia si mostra in lacrime: "Il tempo darà le sue risposte"

Cosa racconta quello scatto di Soraia Allam Ceruti in lacrime? Una scelta ponderata o semplicemente la reazione ai continui attacchi che le arrivano da chi la dipinge come unica responsabile della fine del rapporto con l'ex tronista Luca Salatino?

Durante un confronto domanda/risposta con i followers la corteggiatrice ha scelto di mostarsi con il viso segnato dalle lacrime difronte alla domanda: "Cosa ti fa soffrire di più". Domanda alla quale ha risposto con: "La falsità". Sarà stata una frecciatina all'ex gieffino?

Non è questo l'unico particolare che lascia pensare ad un momento di grande tensione tra i due oramai ex fidanzati. Soria si dice con la coscienza super pulita, rispondendo a chi aveva ipotizzato un tradimento a monte della fine del rapporto e si dice single poichè incapace dopo solo un mese "di provare interesse per un'altra persona dopo essere stati davvero presi e innamorati".

Non solo, Soraia ha parlato anche dei suoi affetti, facendo trapelare di non aver un gran rapporto con i genitori. L'ex corteggiatrice ha infatti dichiarato di "mettercela tutta" nel recuperare il rapporto con i suoi ma al tempo stesso di dare molta importanza alle amicizie.

E all'ipotesi trono o Gf vip lei dice di non pensarci...al momento.