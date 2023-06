Uomini e donne, Soraia e Luca ai ferri corti: lei è pronta a denunciarlo

Sulla fine della relazione tra Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti spunta un commento scritto dalla corteggiatrice che lascia un po' tutti di sasso. La comasca scrive sui social di essere pronta a denunciare l'ex per diffamazione.

La segnalazione arriva da Amedeo Venza che mette in risalto il commento lasciato da Soraia e dove sottolinea come ci siano cose non dette che metterebbero Luca Salatino in una posizione diversa da quella attuale. L'ex corteggiatrice scrive infatti: "Ho conversazioni da brividi...Un uomo ferito è capace di tutto...da quello che leggo mi ha diffamato...partiranno denunce".

Cosa avrai mai detto l'ex gieffino? Sembrava che tutte fosse sotto traccia, che i due volessero lavare i panni sporchi in casa e invece, a quanto pare...non è andata proprio così.