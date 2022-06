Uomini e donne, Soraia e Luca: un amore a distanza ma "troppo presto per la convivenza"

Non perdono tempo Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Tra le ultime coppie formate all'interno del dating show Mediaset, i due stanno cercando di viversi il più possibile nonostante i km di distanza che li separano. Lui infatti vive a Roma con la famiglia, lei a Como per cui non sempre è facile viversi.

Presentazioni in famiglia

Eppure i due hanno dimostrato di fare volentieri la spola pur di vedersi. In più occasioni hanno anche organizzato delle uscite a 4 con l'altra coppia formatasi nel programma, ovvero Matteo Ranieri e Valeria Cardone ma entrando nel vivo della frequentazione, per Soraia c'è stata anche la presentazione in famiglia. L'ex corteggiatrice ha infatti incontrato la mamma del fidanzato.

Frena sull'ipotesi convivenza

Sul rapporto appena nato, Soraia ha raccontato ai followers che Luca: "è estremamente buono, affidabile, di cuore, uomo di vecchi valori, sani principi", per quanto riguarda invece i difetti: "quando va in fissa con una parola non la molla più”. Frena invece sull'ipotesi convivenza: "Ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. A tal proposito si è parlato di una possibile convivenza: “Dove? Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni”. L'ex corteggiatrice ha dichiarato di volere: "Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto”.