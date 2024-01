Uomini e donne, fine tra Soraia e Luca Salatino: l'ex corteggiatrice rivela retroscena inediti

A nove mesi dalla fine della relazione con l'ex tronista Luca Salaino, Soraia Allam Ceruti racconta la sua verità sulla fine della loro storia. In una recente intervista rilasciata a Sdl.Tv, l'ex corteggiatrice dichiara: "Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ha subito che entrava nella Casa. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi".

E in merito all'abbandono della casa del Grande Fratello Vip dell'ex tronista racconta: "Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le situazioni e le dinamiche che c’erano all’interno della Casa - continua - Luca è uscito il 26 dicembre, io avevo un cantiere in corso, nel senso che stavo facendo casa, ero abbastanza nervosa. Ci siamo messi a ristrutturare insieme casa e dovevamo occuparci di cose importanti. E già in quella occasione vedevo che aveva difficoltà nell’occuparsi di cose importanti. Tralasciando questo, con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano."

Nessuna presa di posizione da parte dell'ex tronista che ora è concentrato sul lavoro. Dopo l'impiego come responsabile del fritto in un ristorante di Roma ora è lo chef del Cabiria, a Torvaianica. Nei social è meno attivo rispetto al passato ma non manca di condividere scampoli di vita come di recente ha raccontato dell'adozione di Nino, un cane randagio con alle spalle una storia di abbandono, preso al canile.