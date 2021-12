Uomini e donne, le sorelle Valli rivelano la lite in famiglia

Beatrice è la più vanitosa, Ludovica è la più casinista, Eleonora la più studiosa. Sono queste alcune delle curiosità emerse dalla insolita intervista social rilasciata dalle tre sorelle per il magazine Fab! alla quale si sono prestate Eleonora, Beatrice e Ludovica Valli. Insolita perchè le tre sorelle, spesse messe una contro l'altra (in particolar modo Beatrice e Ludovica), non amano parlare di sè e dei loro rapporti.

Le tre si sono mostrate particolarmente complici e ironiche nel raccontare aneddoti della loro infanzia ma anche del loro presente. Beatrice è stata "nominata" dalle sorelle come la più litigiosa e l'ex corteggiatrice ha infatti raccontato di quando, durante una discussione nella chat di famiglia: "Ci siamo tolte tutte e tre dalla chat e mamma ci ha chiamate tutte e tre singolarmente...poi siamo tornate sui nostri passi".

E sempre dal passato è emerso che: "Beatrice era sempre fidanzata", racconta Ludovica e la sorella replica dicendo di avere nostalgia di quel diario segreto che ha regalato al suo ex fidanzato: "E non me l'ha più ridato indietro".

Tra risate e ricordi è emerso come le tre abbiano un rapporto quotidiano anche se solo via chat perchè molto impegnate con il loro lavoro (soprattutto Beatrice). E in vista del Natale le tre potrebbero riunirsi in Emilia Romagna, a casa della madre, anche se Beatrice medita di "andare al caldo".