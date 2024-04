Sorelle Valli sempre più distanti: "Dovremo fingere di trovarci solo perchè abbiamo lo stesso sangue?"

Beatrice e Ludovica Valli dopo il percorso a Uomini e donne, una come corteggiatrice e l'altra come tronista, sono molto attive sui social. Entrambe influencer e mamme, sono solite condividere scampoli di vita quotidiana ma il fatto che, nonostante vivano nella stessa città, non sia solite apparire insieme, ha alimentato negli anni il dubbio che tra le due sorelle non corra buon sangue, anzi, che ci sia grande invidia.

Il loro rapporto è stato spesso al centro del gossip, fisicamente molto simili ma caratterialmente molto diverse. Nonostante ci sia un legame di sangue tra le due, sembrano essere molto diverse. L'unica volta in cui si è parlato di loro, in uno stesso contesto è stato nel salottino di Verissimo dove hanno dichiarato di essere legate, anche se in maniera diversa. Ludovica (la più piccola) ha infatti esplicitato di essere più vicina ad Eleonora (la maggiore) e meno a Beatrice (la media).

Ecco che ad ogni festa di famiglia la domanda è la stessa: perchè non c'è Beatrice o perchè non c'è Ludovica. L'ultima occasione è stata quella delle vacanze pasquali dove Beatrice ed Eleonora erano insieme in Puglia mentre Ludovica era ad Ibiza dove ha festeggiato il compleanno del compagno.

L'ex tronista ha poi condiviso alcune frasi che per alcuni sembravano un chiaro messaggio alla sorella e alla domanda: "Ma non ti stanchi mai di mandare tattici a tuo sorella Bea? Un po' scandalosa tesoro", Ludovica si è lasciata ad un lungo sfogo: "Avete detto così anche mesi fa su cose che metteva lei. Non vi stancate mai vero?". E ancora: "Solo perchè io e mia sorella facciamo lo stesso lavoro e siamo così esposte allora ogni cosa che facciamo/diciamo per molti è riferito all'altra".

"Abbiamo vite, pensieri e mille cose diverse - ha sottolineato - Siamo tutte diverse...Non fingo per situazioniche potrebbero farmi comodo. Me ne frego assai...Non abbiamo mai litigato per nulla, semplicemente ci si trova davvero molto poco sulla vita, sui pensieri, su mille altre cose...solo perchè abbiamo lo stesso sangue allora dobbiamo trovarci?...".