Uomini e donne, continua la "guerra" social tra Sossio Aruta e la ex compagna

"Hai deciso tutta da sola contro la mia volontà", Sossio Aruta non ci sta e dopo la condivisione di una frase via social della ex che parla di intenzioni pure e di cuore bello, l'ex cavaliere grida alla stron*ata del giorno.

L'ex cavaliere, ancora una volta, esplicita il fatto che la rottura sia arrivata per decisione di Ursula che, a detta sua ha: "preferito la liberà alla famiglia unita, io non volevo perderti!!!", ma al tempo stesso sottolinea come non voglia passare per quello che non è: "Basta far capire il contrario", conclude.

Una guerra social che sembra non aver fine tra i due ex, attualmente legati dal semplice fatto che hanno una figlia, Bianca, che al momento sta prevalentemente con la madre.