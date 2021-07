Uomini e donne, Sossio Aruta si sbottona: "Un copione personale? Vi spiego come funzionano i reality show"

Il pubblico l'ha conosciuto grazie alle sue esperienze televisive prima come calciatore e poi come cavaliere passionale. Da Campioni a Temptation Island, al Gf vip ecco cosa Aruta racconta del dietro le quinte

"Nessun reality è gestito o pilotato", parola di Sossio Aruta. L'ex cavaliere del Trono over, in una recente intervista di Fralof, ha raccontato il suo percorso televisivo e in particolar modo la sua esperienza all'interno di programmi come Temptation Island dove l'hanno visto protagonista di scene a volte "estreme".

Da qui la domanda sulla possibilità che lui recitasse un copione. "É il concorrente che vive l’esperienza istintivamente oppure con un copione personale - ha dichiarato Aruta - Io non riesco ad avere copione e l’ho dimostrato anche al Grande fratello dove spesso sbagliando non pensavo alle telecamere e facevo cose da casa e non da tv".

Relativamente alla sua esperienza a Temptation Island ha raccontato: "Ero arrabbiato con Ursula per la lite che ci fu prima delle registrazioni e volevo fargliela pagare! Mi sono imposto di essere single e l’ho fatto! A mente calda si sbaglia, a mente fredda ho voluto subito riconquistarla". E sul quello che viene messo in onda ha fatto un plauso agli autori: "Sono bravi nei montaggi e quindi si vede il succo del negativo! I gesti e le parole sono tue".