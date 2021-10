Uomini e donne, Sossio e Ursula al capolinea? Parla la redazione

Mentre sui social infiamma la polemica circa la fine della relazione dei due protagonisti del Trono over, esce un'intervista sul magazine della trasmissione che smonta le insinuazioni degli ultimi giorni

"Noi della redazione del magazine possiamo dire che sono stati una coppia unita”. Le persone che lavorano nel dietro le quinte del dating show Mediaset intervengono sull'accesa querelle che si è creata attorno alla rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Mentre sul web si parla di messinscena, la redazione di Uomini e donne sottoliniea come Sossio e Ursula si siano ritrovati ad affrontare i problemi della vita quotidiana: bollette, futuro lavorativo, educazione dei figli. Il magazine rivela di aver contatto entrambi, ma lui ha scelto di parlarne sui social mentre l'ex dama racconta di aver messo “tutti i presupposti e le aspettative” di un matrimonio e una vita felice con l'ex cavaliere e padre di sua figlia Bianca.

Non solo, nell'intervista viene sottolineato come “la redazione di Uomini e Donne sapesse e tutelasse" il fatto che durante la gravidanza la coppia ha avuto diversi problemi. Si sono lasciati più volte, per poi tornare sempre insieme. Ad innescare la rottura è stata ancora una volta una lite, avvenuta nei primi giorni di settembre e che ha portato Sossio e Ursula a rompere.

L'ex dama ha raccontato che nell’ultimo periodo si sentiva “cupa, triste” e di aver quindi riflettuto “sull’opportunità di sposarci”. Di fronte a queste Sossio ha fatto le valigie e ha lasciato la loro abitazione. La condivisione della rottura sui social ha spiazzato Ursula ma al tempo stesso ha portato Sossio a fermarsi e capire che forse non era proprio quello che voleva. Non è chiaro come evolverà la cosa, certo è che Ursula vuole ritrovare se stessa “con o senza di lui”.