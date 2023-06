Uomini e donne, Sossio ci riprova e chiede in sposa Ursula: il video della proposta (bis)

Da un po' di tempo non davano loro notizie e poi, qualche ora fa, il video che spiazza i followers: Sossio Aruta porta la sua dama Ursula Bennardo in barca, sul lago di Como, e le chiede nuovamente di sposarlo. Un gesto a sorpresa che arriva a tre anni dalla prima proposta, nel salottino di Uomini e donne dove i due si sono conosciuti e si sono innamorati.

La loro storia prosegue oramai da anni, nonostante i repentini sali e scendi, spesso legati ai loro caratteri che si infiammano facilmente. Dalla loro unione è nata anche una splendida bimba, Bianca, oggi quattrenne, che è andata ad unirsi ai figli nati dalle precedenti relazioni di entrambi e che insieme vanno a formare una bellissima famiglia allargata.

Tra Sossio e Ursula non sono mancati i colpi di scena, l'ultimo non più tardi di un paio di anni fa quando avevano pubblicamente annunciato l'ennesima rottura, ma il sentimento ha avuto la meglio e i due sono tornati a viversi come coppia.

Ora questo matrimonio s'ha da fare. Dopo due proposte e un'organizzazione interrotta in epoca Covid non sembrano esserci più ostacoli per il fatidico Sì.