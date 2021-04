Uomini e donne, Ursula e Sossio senza lavoro causa Covid: "Ecco come ci teniamo a galla"

Lui ha dovuto chiudere anzitempo la sua carriera di calciatore lei, parrucchiera, non è potuta rientrare dalla maternità, l'essere personaggi pubblici permette loro comunque di guadagnare qualcosa in attesa di riprendere le proprie attività

Cassa integrazione e negozio chiuso. Anche a Sossio Aruta e Ursula Bernardo è successo quello che è accaduto a milioni di persone che, a causa delle restrizioni Covid-19, si sono trovate a vedere compromessa la propria attività lavorativa. La coppia nata nel dating show Mediaset si è raccontata al settimanale Mio e ha rivelato che il fatto di essere personaggi pubblici li tiene a galla.

L'ex cavaliere del Trono over ha infatti raccontato che prima della pandemia Sossio giocava a calcio, in Promozione, nel Casalnuovo, squadra con la quale voleva chiudere la sua carriera calcistica ma il Covid ha minato questo suo sogno. Ecco che il compagno di Ursula Bernardo ha cercato un'occupazione che ha trovao in un supermercato ma ora è in cassa integrazione.

Simile la situazione di Ursula che ha smesso di lavorare nel negozio di parrucchieri di famiglia per la maternità e al momento di rientrare è arrivato il Covid.

"A differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla", ha raccontato Sossio. La coppia è infatti molto seguita sui social e questo permette loro di avere delle sponsorizzazioni che in questo momento di inattività rappresentano una fonte di guadagno.