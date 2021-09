Uomini e donne, Sossio rivela: "Con Ursula ho fatto una cavolata". Ma per molti è un bluff

Sin dall'annuncio di rottura per voce dell'ex cavaliere in molti avevano avevano ventilato l'ipotesi che fosse una mossa acchiappa followers. Tesi che sembra prendere sempre più piede di fronte agli sviluppi che emergono dal web

Sossio e Ursula si sono rivisti. Nulla di eclatante dal momento che oltre ad essere stati una coppia sono anche i genitori della piccola Bianca. Sembra infatti che il motivo dell'incontro sia stato proprio la loro bambina, ma non solo, l'ex cavaliere di Uomini e Donne avrebbe chiesto questo incontro anche per provare a riconquistare la sua ex.

Per l'occasione, Sossio si è presentato con un mazzo di girasoli e ha raccontato sui social: “Ho avuto modo di incontrare Ursula. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto”. Gesto che è stato oggetto di polemica sui social, perchè ritenuto la prova (l'ultima di una serie) che proverebbe che questa rottura sia soltanto frutto di una montatura creata per riportare l'attenzione su di loro.