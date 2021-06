Uomini e donne, così continua la storia di Sirius ed Eleonora (con la benedizione della mamma)

Nicola Vivarelli ha deciso di rimettersi in gioco e di dare una possibilità alla dama che a fine programma si era presentata negli studi Mediaset per conoscerlo. L'ufficiale di Marina non si sbilancia ma lascia intendere che ci siano le basi per una relazione

Nei giorni scorsi avevano condiviso sui social alcuni scampoli di quotidianità e i followers erano già in fibrillazione. Nicola Vivarelli (Sirius) ha deciso di viversi la storia con Eleonora (Perrone) fuori dalle telecamere e, in una recente intervista rilasciata al magazine Uomini e donne lui conferma la relazione ma mette le mani avanti: "La nostra frequentazione è appena iniziata - racconta - Eleonora è scesa praticamente alla fine del programma, abbiamo trascorso prima poche ore a Roma e successivamente, dopo la fine di Uomini e Donne, l’ho raggiunta io a Novara. […] Ci siamo divertiti, abbiamo passato un week-end piacevole. Siamo andati a cena fuori, abbiamo fatto passeggiate, visitato lo zoo e le ho presentato i miei amici. Per il momento siamo stati insieme poco, ma siamo stati bene. Vediamo quando verrà qui da me…".

Inevitabile il rimando alla discussione avuta in studio con Armando Incarnato che aveva fatto insinuazioni circa il suo orientamento sessuale. Sulla questione il cavaliere ha raccontato come ha reagito la madre difronte a tali dichiarazioni: "Si è limitata a dirmi che dovevo lasciar perdere le provocazioni e le discussioni inutili. Riguardo a Eleonora, mia mamma mi ha consigliato di provare a frequentarla e vedere come possono andare le cose".

La benedizione di mamma

Infine, alla domanda sui progetti furti Vivarelli ha dichiarato: "Mi sto organizzando con lei per passare qualche giorno qui in Versilia insieme. Di una vacanza insieme non ne abbiamo parlato, vedremo [...] Non si può sapere adesso se questa storia decollerà, comunque se così non fosse sarei felice di ricevere nuovamente un invito al programma da parte della redazione".