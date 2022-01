U&D Story | Che fine ha fatto Luce Barucchi: mamma e imprenditrice con un amore work in progress

Era il 2014, lei, Luce Barucchi, aveva 29enne e da due era diventata mamma del piccolo David. Sul trono sedeva Luca Viganò, l'agente di commercio di Gallarate. Tra i due nacque subito una bella intesa tanto che, nonostante le continue di minacciato di abbandono del programma di lei, il bel tronista decise di chiudere il suo percorso proprio con la romana. La loro storia non ebbe lunga vita e appena un mese dopo la scelta ognuno prese strade diverse. Sette anni dopo, ecco come sono cambiate le cose.

Com’è la tua vita oggi?

Sono molto serena, mi divido tra casa lavoro e figlio che ora ha 10 anni...e frequnto un ragazzo.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

É stata una sfida personale, in quel periodo non ero fidanzata, non avevo nulla da perdere e ho deciso di buttarmi in questa avventura.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

In realtà non è cambiata poi molto. Sono rimasta sempre la stessa persona. A livello di occasioni/opportunità lavorative ho fatto qualche collaborazione ma in questo momento ho altri pensieri per la testa, lo spettacolo non è la mia priorità.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Io sono quella pazza là che avete conosciuto durante il trono, mi sono divertita tanto ma sono sempre stata me stessa.

Lo rifaresti?

Si, certo.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Non ho un ricordo particolare, se non le lunghe chiacchiere con Noemi (ex corteggiatrice di Marco Fantini) sulla quale riversavo tutte le mie emozioni e sensazioni post esterna.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Ho contatti solo con Noemi.

Segui ancora Uomini e donne?

Certo, solo il trono classico però.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Un pregio è che sempre molto attenta, difetti non ne ho trovati

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Essendo rimasta la stessa persona che ero prima, tendo a rispondere a tutti ma lo faccio come una pari, mi sento una persona normalissima.