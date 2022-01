U&D Story | Che fine ha fatto Stefania Montù, l'imprenditrice mollata su due piedi: "Voleva solo visibilità con la più bella"

Arriva da Mantova, è un'imprenditrice affermata e per qualche mese è stata tra le protagoniste del Trono Over. Stefania Montù ha preso parte a Uomini e Donne quasi per gioco ma l'amore l'ha trovato davvero (o così credeva) e ha vissuto una storia travolgente con Alessandro Bizziato. L'epilogo però ha lasciato tutti di stucco. Dalla scorsa estate è tornata single e si è buttata a capofitto sul lavoro...che ama.

Com’è la tua vita oggi?

La mia vita oggi è molto dedicata al lavoro, ma direi come da sempre, adoro il mio lavoro. Sicuramente questa mia passione ha prevaricato sulla mia vita sentimentale. Sono comunque felice delle mie scelte di vita.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Non ho scelto di andare, mi ci hanno mandato per scherzo. La mia socia aveva inviato il mio profilo, dopodiché mi hanno chiamato per un casting, fatto con Rudy Zerbi, il quale mi ha convinto ad andare, mi disse: "Un momento di leggerezza te lo meriti tutto!"

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

La mia vita non è cambiata assolutamente dopo il programma se non un po’ più di visibilità per le mie attività già super avviate! Diciamo che ho solo più persone che mi seguono e che mi vogliono bene, con le quali quotidianamente condivido consigli vari.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Del mio percorso cambierei sicuramente la velocità che ho avuto nel scegliere forse, presa dal fatto che non avevo troppo tempo per aspettare altre proposte dal parterre maschile, quindi ho lasciato che la scelta di Alessandro fosse quella giusta!

Lo rifaresti?

Sicuramente se avessi più tempo ci tornerei, trovo l’ambiente molto eccitante, adrenalinico per certi versi.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Dietro le quinte era un po’ noiosa l’attesa, per una persona super attiva come me l’attesa è un po’ snervante.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Sono rimasta in contatto con alcune persone, ci sentiamo telefonicamente.

Segui ancora Uomini e donne?

Seguo ancora il programma è il mio relax della giornata, anche se a volte questa stagione la trovo molto fredda e senza dinamiche piacevoli.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Maria De Filippi la trovo una donna estremamente affascinante per i modi superlativi che ha con ogni persona che fa parte del programma. Ammiro molto il suo modo di fare, ad ogni situazione trova sempre le parole giuste per togliere qualsiasi imbarazzo con una delicatezza straordinaria.

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Con i miei followers ho un ottimo rapporto, sarò fortunata ma non mi é mai capitato di scontrarmi o di ricevere critiche fuori luogo, insomma sono amici virtuali che adoro!