Uomini e donne, il mistero sulla reunion tra Tara e Cristian: ora spunta un bionda al fianco di lui

É davvero complicato capire se effettivamente Tara e Cristian, ad un anno dalla loro separazione, abbiano voluto dare una seconda opportunità al loro rapporto. L'indiscrezione trapelata dai social (lei che indossava il bracciale con il nome di lui) lasciava intendere che tra i due ci fosse un ritorno di fiamma, l'ennesimo ritorno di fiamma. A ciò si aggiunge il fatto che i due abbiano conservato rapporti civili dopo la rottura per la gestione dei loro cani. Non da ultimo, il nome dell'ex tronista compare spesso tra i like ai post sui social che lei pubblica. Una serie di elementi che portano a pensare che tra i due ci sia ancora qualcosa. Ma quando i fans iniziano a fantasticare, arriva la segnalazione che getta acqua sul fuoco.

Gallella in compagnia di una bionda

L'ultima arriva infatti dal profilo social di Alessandro Rosica (Investigatore social) il quale ha dichiarato di aver visto Gallella in compagnia di un'altra bionda. L'ex tronista si trovava infatti in un locale con alcuni amici, tra i quali una bionda avvenente che con il Gallella sembrava particolarmente intima. Non solo, il marito della Gabrieletto non avrebbe gradito di essere stato riconosciuto e avrebbe manifestato una certa insofferenza.

Cosa ci sia di vero non è dato sapersi certo è che l'ex corteggiatrice da tempo mostra una certa inquietudine sui social condividendo frasi del tipo: "Non credo alle persone che mi ripetono quanto io sia importante per loro. Credo alle persone che in silenzio scelgono ogni giorno di non andarsene" oppure "Lascio una persona libera di comportarsi come vuole, le sue azioni mi diranno se ne vale la pena". Sono messaggi indirizzati al Gallella?