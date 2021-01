Uomini e donne, ritorno di fiamma tra Tara e Cristian? Lei (finalmente) risponde

Gatta ci cova. Alcuni dettagli emersi dalle ultime stories della influecer vicentina lascerebbero intendere ad un ritorno di fiamma con l'ex marito Cristian Gallella. I followers più attenti hanno infatti notato che Tara Gabrieletto è tornata ad indossare l'anello di fidanzamento e la fede, oggetti che aveva dismesso dopo l'annuncio di separazione dal marito.

Non solo, sul web circola la voce che durante il ricovero d'urgenza in ospedale per coliche renali dell'ex corteggiatrice al suo fianco ci fosse proprio Cristian. Ricovero che è avvenuto subito dopo l'arrivo nella Capitale della Gabrieletto.

Ultimo dettaglio, ma non meno importante, Tara ha risposto su Ig alle domande insistenti dei tanti followers che chiedevano se fosse tornato il sereno con l'ex marito. Tramite il blog News uomini e donne, la vicentina ha risposto: "Se e quando ci sarà qualcosa da dire sarò la prima a farlo come ho sempre fatto, senza alcun tipo di problema".

Nessuna smentita ufficiale quindi ne da parte dell'influcer ne dall'ex tronista che di contro pare essere sparito dai social.