Uomini e donne, Tara trova fidanzato ma lui fa i casting per il trono: "Uno schifo così non pensavo esistesse"

Non aveva ufficializzato la cosa ma i followers più attenti avevano notato un cambiamento che lasciava presagire l'ingresso di un uomo nella vita dell'ex corteggiatrice Tara Gabrieletto, quattro anni dopo la fine del matrimonio con Cristian Gallella. Uomo che in realtà si è rivelato essere un bluff dal momento che mentre stava con lei era impegnato a fare dei casting per entrare a Uomini e donne.

Ha dell'incredibile la storia raccontata sui social dall'ex signora Gallella. "Vi sto raccontando questa cosa perchè la scusa del meglio dire niente, faccio la signora, non ne vale la pena, gli do troppo importanza ha un po' stancato - racconta Tara nelle sue stories Instagram in merito alla sua ultima frequentazione finita male - chi mi chiedeva se ero fidanzata, ho risposto tra le righe. Erano circa 2 mesi e mezza che questa persona stava a casa mia, vivevamo come una coppia, anche fuori, si va a cena insieme con altre coppie, non ci si nasconde, nel momento in cui poi se ne esce parlando di futuro, di convivenza, si dicono parole importanti, soprattutto da parte sua, perchè io ero sempre un pochino frenato, poi a cena dove la sera prima andava tutto bene se ne esce dicendo che ha fatto una serie di provini tra cui uno per un programma del mio passato (Uomini e donne) mi cade tutto".

"Almeno avere la decenza di dirlo prima non al terzo, quarto provino - continua - non pensando di escogitare qualche piano: tu scendi, io non scelgo perchè ho scelto te".

All'inizio Tara pensava si trattasse di uno scherzo ma quando poi ha visto che era serio: "Mi sono alzata dal tavolo, sono andata a pagare e me ne sono andata e la preoccupazione sua era di non dirlo a nessuno perchè altrimenti questa cosa gli salta. Ha preso in giro tutti. Lui ora deve pararsi il culo dicendo che si trattava di una frequentazione di cinque giorni. È stato bello scoprire che la domenica sera stavi con me, ili lunedì esci dal mio letto alla mattina tardi, io vado al lavoro, vai a fare il provino al pomeriggio e poi la sera torna da me".

"La presa per il culo è stata bella importante - sottolinea - Non so cosa pensa di ottenere, che poi sto iniziando a collegare i vari tasselli. Si è sempre informato in questi mesi sul come funziona, ma ho pensato che fosse curiosità, gli ho dato fiducia. Così è grave, così è prendersi in giro le persone. Quello che più mi fa incazzare è: sono una brava persona, sono solo stato onesto. No sei stato costretto a dire la verità perchè sarebbe uscita".

"Uno schifo così non pensavo esistesse - conclude l'ex corteggiatrice - spero che chi di dovere vedrà queste storie. Pensano di andare là e fare i milioni, più che là penso che potrebbe fare un provino per fare l'attore".

Ora c'è da capire chi sia questo papabile tronista e se gli autori di Uomini e donne verranno a scoprire questi retroscena.