Uomini e donne, Tara Gabrieletto single e ambiziosa: una nuova professione dopo l'addio a Cristian

Non rinnega il passato ma al gossip preferisce dei progetti di lavoro concreti che le permettano di conciliare il suo amore per gli animali e la sua voglia di mettersi in proprio. Il suo cuore sembra

La fine del matrimonio con Cristian Galella, il trasferimento a Vicenza, il ritorno a Roma... il tutto in nemmeno un anno. Pezzi importanti di un passato che custodisce con grande riserbo. Lei, Tara Gabrieletto, conosciuta per essere una donna senza peli sulla lingua, ha un rapporto quotidiano con i suoi followers, ma anche con gli haters che spesso sparano a zero su di lei.

Ecco che tra la sponsorizzazione di un prodotto e una chiacchiera di vita quotidiana la vicentina nei giorni scorsi si è aperta al suo pubblico e ha raccontato i suoi progetti per il futuro, in primis lavorativi. Covid permettendo l'ex corteggiatrice ha infatti annunciato di voler seguire un corso di qualche mese che la porterà poi ad aprire una sua attività su Roma ovvero un negozio di toelettatura cani e gatti. Unirà quindi gli affari con la sua grande passione per gli animali.

L'unico tabù rimane sulla sua vita privata. Così come non ha mai rivelato i motivi che l'hanno portata alla separazione dal compagno, continua a glissare sulle domande relative al suo cuore. Si dice profondamente innamorata dei suoi animali ma chissà se realmente il suo cuore non avrà trovato serenità tra le braccia di un nuovo compagno. La discrezione dell'ex corteggiatrice non aiuta a dare delle risposte ai curiosi.

Eppure c'è chi aveva insinuato che al rientro nella Capitale della Gabrieletto si fosse ripresentato l'ex tronista... che nel frattempo è scomparso dai social.