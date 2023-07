Uomini e donne, Tara chiude col passato: lascia la "casa coniugale" e inizia una nuova vita

Nessun ritorno di fiamma, nessun ripensamento, una sola volontà, quella di chiudere con il passato. Tara Gabrieletto sembra determinata a voltare pagina. I tempi di Uomini e donne, del matrimonio con Cristian Gallella, della convivenza, dei progetti di coppia, sono davvero lontanissimi e se lui non perde tempo nel condividere il suo nuovo amore sui social (con la giornalista sportiva Sofia Oranges) con tanto di benedizione della madre, che lascia commenti a supporto della nuova coppia, lei continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

L'unica novità in vista per l'influencer vicentina è il cambio casa. Ebbbene sì, Tara Gabrieletto lascerà quella che è stata la dimora dei Gallella fino al luglio 2020 quando in piena epoca Covid era arrivato l'annuncio a mezzo social che per la coppia nata nel salottino Mediaset erano arrivata la parola fine.

Un passo importante che arriva presumibilmente dopo il divorzio tra i due, dopo che lei ha cancellato il tattoo che aveva fatto proprio in onore al marito, dopo che lui ha messo radici con la sua nuova fiamma con la quale condivide la passione per il calcio.

Cosa abbia portato i due a chiudere definitivamente forse non si saprà mai ma quello che è chiaro è che non ci sarà più un Tara e Cristian, o almeno non più in un contesto di coppia.